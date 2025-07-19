بدء مؤتمر ينّظمه "التيار الوطني الحر" تحت عنوان "العمل البلدي والاختياري"

بدأ المؤتمر الذي ينظمه "​التيار الوطني الحر​" تحت عنوان "العمل البلدي والاختياري"، وذلك في فندق الحبتور- سن الفيل، والذي يتضمن جلسات حواريّة.

هذا، ومن المقرر أن يختتم المؤتمر بكلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل.

وأمس، أشار باسيل​، خلال عشاء هيئة قضاء ​بعبدا​ في التيار، إلى أنّ "التيار اليوم مستهدف بالإدارة، ويعتبرون أن الإصلاح الذي وعدونا به يتم باقتلاع كل من عيّنه التيار".

وقال إنّ "المقاومة ثمنها دم، ولأننا "تيار وطني حر" نقف مع اللبنانيين للدفاع عن ​سيادة لبنان​ ولدينا الجرأة لنقول ان هناك خطراً من سوريا، وعندما كان نزوحا قلنا انه نزوح وعندما كان ارهابا اسميناه ارهابا، وعندما يكون هناك خطر ومذابح نقول هناك خطر على لبنان وسوريا ولا نخاف