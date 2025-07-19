وديع الخازن: نؤكد على ضرورة تحصين الساحة الداخلية من كل محاولات الفتنة والانقسام

أشار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​، في بيان، إلى أنّ "في ضوء الأحداث المؤسفة التي تشهدها محافظة السويداء، وإنطلاقًا من الحرص على استقرار ​لبنان​ وسلمه الأهلي، نؤكد على ضرورة تحصين الساحة الداخلية من كل محاولات الفتنة والانقسام، ونبقى على قناعة راسخة أن استقرار لبنان لا يُحمى إلا بوحدة أبنائه ووعيهم الوطني".

ولفت إلى "أننا نشد على يد ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي لما اتخذوه من إجراءات مسؤولة لضبط الأمن ودرء الفتنة، مؤكدين دعمنا الكامل لهم في جهودهم لحماية السلم الأهلي ومنع استدراج البلاد إلى أي مواجهات أو توترات".

وطالب الخازن الجميع، قوى سياسية وروحية وإعلامية، بـ"التحلي بالحكمة وضبط النفس، لأن أي انزلاق في هذه المرحلة الحساسة ستكون كلفته باهظة على الوطن بأكمله".