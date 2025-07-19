رعية بقاعكفرا استقبلت ذخائر الطوباوي اسطفان الدويهي ضمن برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل

استقبلت رعية ​بقاعكفرا​، مساء الجمعة، ​ذخائر الطوباوي اسطفان الدويهي​، وذلك ضمن برنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل.

وترأس القداس الإلهي المونسنيور اسطفان الدويهي، شاركه خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف، الخوري حنا عبود، والخوري خليل البطي وشارك في القداس وفد من رعية اهدن وابناء رعية بقاعكفرا.

وفي عظته تحدث الدويهي عن أهمية هذه الزيارة، وقال: "نلتقي اليوم امام ذخائر الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي في بلدة القديس شربل وفي احتفالات عيده، والإثنان تجمعهما صفة التخلي عن كل ما هو أرضي من أجل الرب".

وأوضح أنّ "الطوباوي الدويهي ترك إهدن وعمره 11 عاما وثابر واجتهد وانتقل الى روما، حيث تابع الاجتهاد والسهر والتعمق في المعرفة بالرغم من أن أمه ككل أم حزنت لفراق ولدها. وكذلك أم القديس شربل التي حزنت عندما رفض أن يراها عندما زارته في الدير وقال لها: نلتقي في السماء".

ولفت الدويهي إلى أنّ "الطوباوي الدويهي عاد وترك روما بقصورها وجامعاتها ومدارسها. بعد ان حقق انجازات واتكل على العذراء مريم وعاد الى بلاده حيث ثابر على الدراسة والمعرفة حتى فتح مدرسة انتقل الى حلب ثم قبرص قبل ان يصبح بطريركا من 1670 حتى 1704، وجدد الصلوات والليتورجيا المارونية ودافع عن المارونية وارتباطها بالكرسي الرسولي في روما".

وأشار إلى أنّ "عند وفاته برائحة القداسة، أحب الرب أن يكرمه ويلبي الصلوات بشفاعته. قال الرب ارسلكم كما النعاج بين الذئاب وهذا ما يجعلنا نتحمل الاضطهادات وتجارب الشيطان، ولكن الرب ينجينا من كل التجارب".

وأكّد أنّ "مار شربل القديس العظيم الذي يزور كل العالم وعشية عيده يظهر أنه قوة كبيرة للكنيسة، وكذلك الطوباوي الدويهي".

وذكر الدويهي "أننا نسعى في روما الى توثيق أعجوبة موثقة لنتابع مسيرة التقديس. البطريرك الدويهي اختار طفلا سوريا مسلما حتى يظهر مجد الله فيه في اعجوبة عظيمة ننتظر نتائج روما لاظهار مجد الرب في الطوباوي اسطفان".

وختم بالقول: "القديسون وعلى رأسهم العذراء مريم هي ام الرب وام الكنيسة، هم شفعاؤنا ومعهم نصلي اليوم في هذه المناسبة لكي يمنحنا الرب بركاته كما نصلي على نية الكنيسة والكهنة".

وبعد القداس ودّع اهل البلدة الذخائر على وقع التراتيل وقرع الاجراس والزغاريد والمفرقعات النارية.

كما أحيت المرنمة داليا فريفر رسيتال في كنيسة الرعية، قدمت فيه ترانيم ليسوع والعذراء والقديس شربل، تخللها تأملات للمناسبة مع الخوري ميلاد سقيّم، بحضور رئيس بلدية بقاعكفرا ورئيس اتحاد بلديات جبة بشري ايلي مخلوف، كهنة الرعية وعدد كبير من المؤمنين.

ويشار إلى أنّ برنامج الاحتفالات ليوم السبت 19 تموز ليلة العيد على الشكل التالي:

5:00 مساء العرس القروي مع اخوية مار شربل والحركة الرسولية

6:30 مسيرة من كنيسة السيدة نحو دير مار حوشب- مدرسة القديس

7:00 الذبيحة الالهية الذي يترأسها النائب البطريركي على منطقة الجبة المطران جوزيف النفاع

9:00 رسيتال تحييه جوقة "شربل سراجنا"

10:30 مهرجان فني في الملعب البلدي