حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا

أفاد مسؤولون، بحسب وكالة "أ ف ب"، بأن "​حرائق الغابات في كندا​ أتت على أكثر من 13,6 مليون فدان هذا العام (5,5 مليون هكتار)، أي ما يقارب مساحة كرواتيا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موسم حرائق هو الأكثر تدميرا".

ولفت المسؤول في وزارة الموارد الطبيعية الكندية مايكل نورتون، للصحافيين إن "هذا أكبر عدد من الحرائق في هذا الوقت من العام بعد موسم الحرائق القياسي لعام 2023".

لكنه أضاف "على عكس عام 2023 عندما لم يهدأ نشاط الحرائق، ما نشهده هذا العام هو نمط حرائق أكثر طبيعية".

وسجّل جفاف ودرجات حرارة مرتفعة في الربيع هذا العام، خصوصا في مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشيوان في وسط البلاد.

وفي حين تراجعت شدة نشاط الحرائق في حزيران، حذر مسؤولون من أن الشهرين المقبلين سيكونان الأكثر نشاطا على المستوى الوطني، مع توقع ظروف مواتية للحرائق في عدة مناطق، بما في ذلك مقاطعة بريتيش كولومبيا الغربية.