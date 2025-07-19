اتحاد نقابات العمال التركي وقع بروتوكول تعاون مع نظيره السوري

وقع اتحاد ​نقابات العمال​ التركي "حق ـ إيش"، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال السورية.

وحضر رئيس اتحاد نقابات العمال التركي محمود أرسلان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السورية فواز الأحمد، حفل التوقيع الذي أُقيم في مقر الاتحاد بالعاصمة أنقرة، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

ولفت أرسلان الى إنه اتفق مع الأحمد على تعزيز التعاون بين اتحادات العمال في البلدين.

من جانبه، أكد الأحمد أهمية بروتوكول التعاون في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وحل مشاكلها.

ومن المتوقع أن يضع البروتوكول الموقع بين الاتحادين إطارا للعمل المشترك في القضايا السياسية والاجتماعية والعمالية.