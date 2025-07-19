بوليتيكو: قاضية أميركية تقضي بوقف مرسوم رئاسي يفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية

أفاد موقع "بوليتيكو"، بأن "قاضية فيدرالية أميركية تقضي بوقف مرسوم رئاسي يفرض عقوبات على موظفين في ​المحكمة الجنائية الدولية​".

يذكر أن في شهر شباط الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

واعتبر ترامب -في تصريحات أدلى بها حينها- أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادعت اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".