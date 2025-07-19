بوليتيكو: قاضية أميركية تقضي بوقف مرسوم رئاسي يفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية

أفاد موقع "بوليتيكو"، بأن "قاضية فيدرالية أميركية تقضي بوقف مرسوم رئاسي يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن في شهر شباط الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب -في تصريحات أدلى بها حينها- أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادعت اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".
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