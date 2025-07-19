مسؤول أوكراني: مقتل شخص في هجوم روسي بالمسيّرات على مدينة أوديسا

أعلن رئيس بلدية أوديسا الأوكرانية غينادي تروخانوف، عن مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيّرة على مدينة أوديسا، بينما أعلنت ووارة الدفاع الروسية اعتراض عشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة.
وأضاف المسؤول الأوكراني "تضررت بنية تحتية مدنية نتيجة الهجوم. اشتعلت النيران في مبنى سكني شاهق"، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ عملوا على إخراج السكان منه ومؤكدا "مقتل شخص واحد".
وأفادت خدمة الطوارئ في منطقة أوديسا لاحقا أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من شقق محترقة، لكن "امرأة من بين الذين تم إنقاذهم توفيت" لاحقا.
وتعرض ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود لغارات روسية متكررة خلال الحرب التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
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