الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم الثّلثاء المقبل، حيث يتحوّل إلى حار نسبيًّا، مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والدّاخل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال، وتنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً شمال البلاد، مع تكوّن الضّباب على المرتفعات".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال واستقرارها في الدّاخل، وتنشط الرّياح، مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الدّاخل، مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ومتوسّط على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".