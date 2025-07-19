نديم الجميل: ما يحصل في سوريا مخيف وهناك تقصير كبير من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية

أكد النائب ​نديم الجميل​ أن "ما يحصل في ​سوريا​ مخيف ويمكن أن يرتد على الداخل اللبناني بطريقة سريعة"، مشيرًا إلى "أنّنا رأينا التظاهرات في طرابلس والجبل، وهذا يمكن أن يؤدي الى نوع من انقسام طائفي في البلد وهذا أمر خطير جدا". وركّز على أنّ "ما أزعجني هو الغياب التام لمؤسسات الدولة عما يحصل، فلم نرى دعوة لمجلس الوزراء أو لمجلس الأعلى للدفاع".

ولفت في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "حزب الكتائب اللبنانية لديه وزير ويدعم الحكومة، ولكن هناك تقصير كبير يحصل من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية"، مبيّنًا "أنّني لو كنت في مجلس النواب في الجلسة الأخيرة، ربما كنت منحت الثقة للحكومة لأننا ممثلون في الحكومة".