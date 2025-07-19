جابر: من المقرر عقد جلسة نيابية في 30 تموز لإصدار قانون هيكلة المصارف

أشار وزير المال ياسين جابر، إلى "أنّنا أرسلنا المرسوم التطبيقي لقانون السرية المصرفية إلى الجهات المعنية، وفي 30 تموز الحالي من المُقرر عقد جلسة نيابية لإصدار قانون هيكلة المصارف إن شاء الله".
وأكّد، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّه "لا يجب أن تلجأ الدولة إلى الاستدانة من أجل الإنفاق"، لافتًا إلى أنّ "لدينا اجتماعًا يوم الثلثاء المقبل مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد، للإسراع في إصدار قانون معالجة الفجوة المالية".
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