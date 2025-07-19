أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، إلى "أنّنا دعونا الدّروز للانضمام إلى الدّولة السّوريّة منذ سقوط الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد"، لافتًا إلى "أنّنا أطلقنا مبادرةً سياسيّةً لحل الأزمة في محافظة السويداء".
وأوضح في تصريح لقناة "الحدث"، أنّ "هاجس الخوف موجود في السويداء، لكن البعض يبحث عن مصلحته الشّخصيّة"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن لإسرائيل أن تكون حضنًا دافئًا لأحد". وشدّد على أنّه "لا يمكن بناء مستقبل سوريا على الانتقام أو الثّأر"، معتبرًا أنّ "بيان الرّئاسة السّوريّة جيّد، والدّروز بحاجة إلى تطمينات".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: أطلقنا مبادرة سياسية لحل الأزمة بالسويداء ولا يمكن لإسرائيل أن تكون حضنًا دافئًا لأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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