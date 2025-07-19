الصحة السورية أكدت التزامها بتقديم الرعاية الطبية لكل السوريين: عدد ضحايا أحداث السويداء بلغ 260

أكدت ​وزارة الصحة السورية​ التزامها الكامل والمستمر بتقديم الرعاية الطبية العادلة والشاملة لكل السوريين، في كل مكان، مسخّرةً جميع إمكانياتها لضمان عدم انقطاع الخدمات الصحية الضرورية، وذلك في ظل التطورات المؤلمة التي تشهدها محافظة ​السويداء​.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، فعّلت الوزارة خطة طوارئ صحية، وشكّلت فريق متابعة تقنياً يعمل بشكل متواصل لتأمين الاستجابة السريعة، شملت سيارات الإسعاف، والأدوية، ووحدات الدم ومشتقاته من بنك الدم المركزي، إضافة إلى التجهيزات والمستلزمات الطبية والطواقم المختصة".

وأعلنت الوزارة "أنها تعمل بتنسيق مباشر مع مديريات الصحة في السويداء، ودرعا، ودمشق، ووريف دمشق، لتقديم الرعاية الإسعافية الفورية للمصابين، بما في ذلك نقل الحالات الحرجة إلى المشافي المتخصصة"، مبيّنةً أنّه "تم حتى الآن استقبال 1698 حالة، تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة ومنها 425 حالة حرجة، وتمت الاستجابة من خلال 57 سيارة إسعاف، حيث تم نقل 1022 حالة لبقية المحافظات، وبلغ عدد الشهداء 260، كما تم رفع جاهزية جميع مديريات الصحة في المحافظات الأخرى وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان استجابة فورية لأي تطور ميداني، ولتأمين دعم إضافي في حال تطلب الأمر".

ولفتت إلى "أنها جهزت منذ اليوم الثالث للأحداث، قافلة طبية طارئة مؤلفة من 20 سيارة إسعاف، وفرق طبية متخصصة، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات، إلا أن القصف المكثف حال دون دخولها إلى المحافظة حفاظاً على سلامة الكوادر، مع بقاء القافلة على جاهزية تامة للدخول فور توقف إطلاق النار وتأمين ممرات آمنة".