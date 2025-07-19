"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا مطار بن غوريون في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​" أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه الأعزّاء، وردًّا على جريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في ​قطاع غزة​، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، موضحةً أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروع الملايين من قطعان الصّهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار".

وأهابت في بيان، بأبناء الأمّة العربيّة والإسلاميّة بـ"الخروج دعمًا وإسنادًا لإخواننا في غزّة، فقد اشتدّ عليهم الوجع، وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع، وعدوان آثم لا يتوقّف. إن لم تنتصروا لدينكم، فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم، فانتصروا لإنسانيّتكم"، مشدّدةً على أنّ "العدو المجرم إذا تمكّن من تنفيذ مخطّطه في غزّة، فالدّور القادم عليكم عاجلًا أم آجلًا". وأكّدت أنّ "عمليّاتنا مستمرّة حتّى وقف العدوان على غزّة ورفع الحصار عنها".