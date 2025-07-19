شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لـ خالد البلشي يوضح موقف نقابة الصحفيين من زيادة بدل التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشى بيانا علق فيه على تساؤلات الجماعة الصحفية حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا قائلا: "تصلنا أصواتكم الواضحة عبر الصفحات الخاصة بالصحفيين ومنصات التعبير المختلفة، وأؤكد لكم أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة يدركان تمامًا أن الصرخات المكبوتة التي تملأ صفحاتكم بشأن تأخر الإعلان عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا هي انعكاس للأوضاع الصعبة التي نعانيها جميعًا".

وتابع في بيانه: "ولقد بذلنا كل الجهود لصرف البدل هذا الشهر وتوفيره من ميزانية النقابة رغم التأخر المعتاد سنويا في تحويله للنقابة مع بداية السنة المالية".

وقال البلشى فى بيانه: "إننا نرى في كل كلمة كُتبت تعبيرًا صادقًا عن الأزمة التي تعاني منها المهنة وانعكاسًا صادقًا لهمومنا المشتركة، ولا نزال نؤمن أننا نستمد قوتنا منكم، ومن وقوفنا صفًّا واحدًا من أجل تحقيق مصالحنا".

وأضاف :"ونتحرك في هذا الإطار بخطوات مسؤولة عمادها الحفاظ على مصالح جموع الصحفيين، وتواصلنا في سبيل ذلك مع جميع الأطراف ذات الصلة"

وأضاف نقيب الصحفيين: "إننا نؤمن بحقنا جميعًا في النقد مهما كان حادًّا، وأن أيَّ نقدٍ يُوجَّه لي أو لمجلس النقابة هو نقدٌ مشروعٌ مهما بلغت حدَّته، وواجبُنا أن نرى مسبباته ونتعامل معها ونسعى لتجاوزها معًا؛ لأن النقد الشفاف هو شريان الحياة في مهنتنا، وهو بوابة التقدم وتصحيح الأوضاع في مسيرتنا النقابية".

وأشار فيما يخص ملف البدل قائلا: "فاعلموا أن النقيب والمجلس يتحركان بمنتهى المسؤولية، وكل قراراتهم مبنية على حسابات متأنية لضمان تحقيق أعلى قدر من المصالح للجمعية العمومية، والحفاظ على مكتسباتنا".

ولفت قائلا: "نعلم أن التأخير في الإعلان عن تفاصيل الزيادة يثير قلقًا مشروعًا، لكننا نؤكد: أن تواصلنا المباشر حتى هذه اللحظة ينفي بشكل قاطع ما يثيره البعض عن وجود نية للتراجع عن زيادة البدل، فجميع المؤشرات والرسائل الرسمية التي وردت لنا تؤكد أن التطبيق قيد الإنجاز وفق الآليات المتفق عليها، وما جرى في العديد من السوابق يُعزز ذلك".

واختتم بيانه قائلا: "وأخيرا.. لقد اخترنا الصبر على العجلة، لأنه لا سبيل لنا غير الأخذ بالأسباب السليمة، ونعدكم بأننا سنوافيكم قريبا بأي تطور فور حصوله، وثقتنا بوعيكم وقوة اتحادكم هي رأس مالنا في هذا المسار.. ويبقى أنني كنت ومازلت وسأظل على العهد معكم متواجد في مكتب النقيب بالنقابة يوميا، للرد على استفسارات كل الزملاء".