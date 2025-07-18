لفت المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّ "متابعةً لمفاعيل زيارة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى ​قبرص​، واقتراحها بمدّ كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء، التقيت سفيرة قبرص في #بنان ماريا حجي تيودوسيو، وتناول البحث سبل متابعة الاقتراح القبرصي".

كانت هذه تفاصيل خبر الصدي بحث مع تيودوسيو في الاقتراح القبرصي بمد كابل بحري لتزويد ‎لبنان بالكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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