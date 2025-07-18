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الصدي بحث مع تيودوسيو في الاقتراح القبرصي بمد كابل بحري لتزويد ‎لبنان بالكهرباء

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الصدي بحث مع تيودوسيو في الاقتراح القبرصي بمد كابل بحري لتزويد ‎لبنان بالكهرباء

لفت المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّ "متابعةً لمفاعيل زيارة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى ​قبرص​، واقتراحها بمدّ كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء، التقيت سفيرة قبرص في #بنان ماريا حجي تيودوسيو، وتناول البحث سبل متابعة الاقتراح القبرصي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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