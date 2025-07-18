أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، أنّ "في إطار الجهود الدّبلوماسيّة الّتي تبذلها وزارة الخارجيّة للتّجديد للقوّات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​ ووزير خارجيّة ​إيرلندا​ سيمون هاريس". وأشارت في بيان، إلى أنّ "هاريس جدّد خلال الاتصال دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمّة ​اليونيفيل​، وشدّد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الإيرلندي شون روني، الّذي كان قد أُصيب عام 2022 في منطقة العاقبية جنوبي لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: اتصال بين رجي ونظيره الإيرلندي بإطار الجهود الدبلوماسية للتجديد لليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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