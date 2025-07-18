"النشرة": حريق كبير بسهل مرجعيون نتيجة رصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية تمشيط

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "حريقًا كبيرًا اندلع عصرًا في سهل ​مرجعيون​، مقابل مستعمرة المطلة، في منطقة تُعرف بـ"المطار والدهشات"، نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي المتمركز على تلة حمامص، الرّصاص خلال عمليّة تمشيط واسعة في المنطقة الحدوديّة".

وأوضح أنّ "الرّصاص أدّى إلى اشتعال النّيران في الأحراج والأعشاب اليابسة، الّتي امتدّت نحو مناطق زراعيّة في السّهل"، مشيرًا إلى أنّ "بعد سلسلة اتصالات أجرتها الجهات المعنيّة مع قوّات "اليونيفيل"، سُمح لعناصر الدّفاع المدني اللّبناني، وبمؤازرة من الجيش اللّبناني، بالوصول إلى الموقع وبدء عمليّة الإطفاء". وأفاد بأنّ "جهودًا مكثّفةً تُبذل للسّيطرة على النّيران ومنع امتدادها إلى مناطق سكنيّة أو زراعيّة إضافيّة".