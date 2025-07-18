السفارة الهندية  في نيامي: مقتل هندي وخطف آخر بهجوم في النيجر

أعلنت السفارة الهندية في نيامي عن "هجوم "إرهابي" في جنوب غرب النيجر أدى الى مقتل هندي وخطف آخر وفقدان أثر ثالث".
ودعت السفارة الهندية في نيامي رعاياها في النيجر إلى "اليقظة"، وقالت إنها "على تواصل مع الجهة المشغّلة وعائلات الضحايا ومع الحكومة النيجرية لتسهيل إعادة جثمان القتيل".
وقالت إنها "تعمل أيضا على ضمان الإفراج عن الشخص المخطوف في الهجوم الذي وقع الثلاثاء بالقرب من الحدود".
منذ عشر سنوات تشهد النيجر أعمال عنف تمارسها جماعات "جهادية" مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
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