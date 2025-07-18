قيادة العمليات المشتركة في العراق: سنلاحق كل من يعبث بأمن البلاد

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن القوات الأمنية بدأت بعملية تفتيش واسعة، شملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قاطعي غرب نينوى وصلاح الدين وعدد كبير من المخازن والأودية والكهوف

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