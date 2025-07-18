أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بمناسبة إقامة مهرجانات الأرز لعام 2025، وتسهيلًا لحركة وصول ومغادرة المشاركين فيها، سيتم اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية السّاعة 24:00 من تاريخ 2025-07-19، منع مرور الشّاحنات على طريق عيناتا الأرز- الغرفة الفرنسيّة وطريق عيون أرغش- الأرز".
وطلبت في بلاغ، من سائقي الشّاحنات "أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع مرور الشاحنات على طريقَي عيناتا الأرز وعيون أرغش غدًا تزامنًا مع مهرجانات الأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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