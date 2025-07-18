الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال القطاع باتجاه غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال القطاع باتجاه غلاف غزة". أفاد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة".

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