المستشار الألماني أكد لنتانياهو ضرورة إبرام وقف سريع لإطلاق النار في غزة

اجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعرب خلالها عن "أمله بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وشدد ميرتس "على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة الى سكان قطاع غزة في شكل آمن ووسط ظروف لائقة"، مع تأكيده ضرورة "نزع سلاح" حماس.