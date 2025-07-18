اشار المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، الى أن "​شيخ العقل​ الشيخ سامي أبي المنى تلقى اتصالا هاتفياً اليوم من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، شاكراً للمواقف الروحية والوطنية التي تعبّر عن توجّهات طائفة الموحدين الدروز في المرحلة الدقيقة الراهنة ومعالجة الأمور بحكمة وتعقل لدرء الفتنة، ومعرباً عن تضامنه الانساني حيال ما حصل ويحصل في محافظة السويداء.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اتصل بأبي المنى: نثمّن المواقف الحكيمة لطائفة الموحدين ونتضامن مع السويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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