مكتب وزير الأشغال ينفي ما روج عن سبب قطع زيارته الى طرابلس: كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أنه "ردا على ما تناقلته اليوم بعض الوسائل الإعلامية، أن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قطع زيارته إلى ​طرابلس​ ، بعد تلقيه اتصالا مزعوما حول منشور تهديد للدروز في لبنان، يهمنا ان ننفي نافيا قاطعا لهذه الإشاعات المتداولة وان لا صحة لها جملة وتفصيلا".

وذكر أن "الزيارة كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر، لإطلاق المشاريع التطويرية في مرفأ طرابلس".

وأكد على "ايمان رسامني، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المدينة العريقة في تنمية الاقتصاد والتزامه بتنفيذ كل البرامج الانمائية الممكنة في شمال لبنان".