شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة يطلق حملته الرسمية لانتخابات الشيوخ 2025: برنامج يقوم على العمل لا الشعارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن انطلاق حملته الانتخابية الرسمية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا التزامه بتقديم بديل إصلاحي حقيقي يقوم على العمل والبرامج لا على الشعارات والمصالح الشخصية.

حملة حزب الإصلاح والنهضة تنطلق من إيمان عميق بأن السياسة ليست وعودًا جوفاء ولا شعارات تُرفع وقت الانتخابات ثم تُنسى بل هي التزام حقيقي بخدمة الناس، ومرشحونا أبناء الطبقة المتوسطة يعرفون همومها ويحلمون معها بمستقبل أفضل. يقدم حزب الإصلاح والنهضة بديلًا إصلاحيًا صادقًا ببرامج عملية تعالج مشكلات التعليم والصحة والاقتصاد ويرفض استغلال أصواتكم لمصالح ضيقة، فنحن نؤمن أن مصر تحتاج إلى سياسة جديدة ترى المواطن لا كرقم في صندوق الاقتراع بل كإنسان يستحق أن يُسمع صوته وتُلبّى احتياجاته.

ويخوض حزب الإصلاح والنهضة هذه الانتخابات بثلاثة مرشحين يجمعون بين الكفاءة والخبرة: المستشار "معتز الحضري" (رقم 8 - رمز التليفون المحمول)، المسؤول عن ملف الحماية الاجتماعية، بخبراته القانونية في صياغة التشريعات التي تضمن حقوق الفئات الأكثر احتياجًا؛ والأستاذة "مروة النجار" (رقم 10 - رمز عنقود العنب)، المسؤولة عن ملف التعليم، بخبرتها في تطوير المناهج ودمج التكنولوجيا لإعداد أجيال قادرة على الابتكار؛ والدكتور "أيمن مرسي" (رقم 12 - رمز السفينة)، المسؤول عن ملف المحليات والتنمية المحلية، صاحب خبرات ميدانية واسعة في تحسين الخدمات للمواطنين. هؤلاء المرشحون يجسدون مفهوم السياسة كخدمة عامة حقيقية، وهم على دراية كاملة باحتياجات المواطن المصري وطموحاته.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة في بيانه أن حملته الانتخابية ليست مجرد حملة حزبية، بل هي جزء من الدور الوطني للحزب الذي يسعى إلى دعم الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ العدالة الاجتماعية، إيمانًا منه بأن نجاح الدولة هو نجاح لكل مواطن.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ودعم مرشحيه الذين يجسدون مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا لبناء دولة عصرية، عادلة، وكفؤة، قادرة على مواجهة تحديات العصر وتحقيق تطلعات المواطنين.