أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "البابا لاوون الرابع عشر جدد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مناشدته لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة وأعرب عن قلقه من الوضع الإنساني المأساوي"، ويأتي هذا الاتصال بعد يوم من قصف إسرائيلي استهدفت كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد شدد البابا لاوون خلال اتصال مع نتانياهو على "ضرورة حماية المواقع الدينية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": البابا لاوون جدّد باتصال مع نتانياهو منشادته لإنهار الحرب بغزة وشدد على حماية المواقع الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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