اشارت السفارة الاميركية في بيروت الى أن "حيازة تأشيرة دخول لا تضمن لحاملها السماح بدخول الولايات المتحدة"، موضحة أن "القرار بشأن السماح بالدخول إلى الأراضي الأميركية يعود إلى عناصر الجمارك وحماية الحدود التابعين لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك عند نقاط الدخول إلى الولايات المتحدة".
واضافت "كما صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مرارًا: "المجيء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة هو امتياز، وليس حقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية في بيروت: حيازة تأشيرة دخول لا تضمن لحاملها السماح بدخول الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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