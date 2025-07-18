الجيش: توقيف 63 سوريًّا لتجوّلهم داخل لبنان بطريقة غير شرعية و10 أشخاص في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش في بيان أن "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم في مناطق: جبولة ومشاريع القاع - بعلبك، الكورة، العامرية- عكار، عيحا – راشيا، زحلة، وأوقفت ٦٣ سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات".
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (م.ل.) و٧ فلسطينيين، لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف. كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طبرجا – كسروان السوريَّين (ي.خ.) و(س.س.) لاتجارهما بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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