الرئيس عون بحث مع بري في أوضاع البلاد والتطورات الإقليمية

استقبل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، وفق بيان من ​رئاسة الجمهورية​.

وقد تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد من مختلف وجوهها، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وغادر بري قصر بعبدا من دون ان يدلي بأي تصريح.