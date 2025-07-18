أشار المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان الى انه "رداً على الاستفسارات التي ترد الى وزارة المالية حول تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، على زيادة بعض الرواتب. يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يوضح أن المسألة قيد الدرس بين وزير المالية الذي قدم بالأمس الى مجلس الوزراء عرضاً للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في هذا الشأن".

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: قرار وقف ضريبة المحروقات وتأثيره على زيادة الرواتب قيد الدرس في مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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