النشرة: تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق حاصبيا ومزارع شبعا ومرتفعات الجولان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ طائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية من نوع "أم كا" تحلق في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا إلى تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ، المشرفة على بلدة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح، لا سيما فوق مرتفعات جبل الشيخ المطلة على سهل البقاع والأراضي السورية في الجهة المقابلة.
ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل لطائرة استطلاع فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل، خصوصًا فوق المواقع السورية التي تتمركز فيها قوات الاحتلال.
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