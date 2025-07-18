بيان لطيران الشرق الأوسط حول تعديل جداول رحلاتها لأسباب تشغيلية

اعلنت شركـة ​طيران الشرق الأوسط​ - ​الخطوط الجوية اللبنانية​ في بيان انه "عطفًا على البيان الصادر بتاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى التالي:

إعادة ادراج رحلات الشركة من وإلى اثينا خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من ​بيروت​ عند الساعة 09:10 والإقلاع من أثينا عند الساعة 12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:

أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة

يومياً (باستثناء الرحلات المشغلة أيام 22 و 24 و 26 تموز و 02 آب)

09:10 اثينا بيروت ​ME251​

12:05 بيروت اثينا ​ME252​

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة

الثلاثاء 22 تموز

الخميس 24 تموز 07:00 اثينا بيروت ME251

09:55 بيروت اثينا ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أيام التشغيل توقيت الاقلاع المعتمد الى من رقم الرحلة

السبت26 تموز و 2 آب 07:00 اثينا بيروت ME251

10:10 بيروت اثينا ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

2- تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:

​جدول الرحلات​ المعدلة ليوم الأثنين 21 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265

09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 23 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265

09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266

06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271

07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- جدول الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 25 تموز 2025:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME265

09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME266

06:00 08:25 لارنكا بيروت ME271

07:30 09:55 بيروت لارنكا ME272

08:00 08:55 جدة بيروت ME364

11:30 12:25 بيروت جدة ME365".