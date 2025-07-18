أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معزيًا بضحايا الحريق الذي شبّ في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية.
وجاء في نص برقية: "تلقينا بمزيد من الأسى والحزن، نبأ الفاجعة التي أصابت العراق الشقيق وشعبه العزيز جراء الحريق المروع الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وعدد كبير من الجرحى، وقد هالنا حجم الفاجعة التي نسأل الله تعالى ان تكون خاتمة المآسي للعراق وشعبه".
وقال "نحن إذ نشاطركم الحزن والعزاء فإننا نتقدم منكم ومن الشعب العراقي الشقيق باحر التعازي بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب أبرق لرئيس وزراء العراق معزيًا بضحايا حريق أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.