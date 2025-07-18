سلام عرض مع سفيرة كندا وسفير بلجيكا العلاقات الثنائية

استقبل رئيس الحكومة ​نواف سلام​، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها وشكرها لجهودها في تعزيز ​العلاقات الثنائية​ و تمنى لها التوفيق في مهامها المقبلة.

‎والتقى رئيس الحكومة سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات المحلية والدولية.

واستقبل سلام النائبين فادي علامة ووضاح الصادق الذي اوضح ان "البحث تناول الأوضاع الصعبة التي يمر بها مستشفى بيروت الحكومي، في ظل التحديات التي تهدد استمرارية خدماته ودوره كمرفق صحي أساسي على مستوى الوطن، كما جرى التطرق الى ملف تعيين الهيئة العامة لسلامة الغذاء".

واستقبل سلام وفدا من جمعية الصليب الاحمر اللبناني ضم :الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائبه فادي الصيداوي واطلع الوفد رئيس الحكومة على نشاطات الجمعية والمهام الانسانية التي تقوم بها.