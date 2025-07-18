بري بحث الأوضاع الميدانية مع الممثل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، الممثّل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، الجنرال فالنتين سايلير، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، حيث تمّ استعراض الأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لوقف اطلاق النار والقرار 1701 وعمل لجنة المراقبة.
واستقبل بري أيضا نقيب اطباء لبنان الياس شلالا وعدد من أعضاء مجلس النقابة، في زيارة تعارفية بعد انجاز انتخابات مجلس نقابة جديد، الزيارة كانت أيضًا مناسبة جرى خلالها عرض لبرنامج عمل النقابة ومطالب الاطباء.
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