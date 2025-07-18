أمن الدولة: توقيف مزور شهادات لبواخر ترمي نفاياتها في البحر

افادت المديريّة العامّة لأمن الدولة بأن "بعد توافر معلومات دقيقة، أوقف مكتب مرفأ بيروت التابع لمديرية أمن المؤسسات والإدارة العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني (ك. ح.) بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٥، بجرم تزوير شهادات".
واشارت الى أن "خلال التحقيق، أعترف الموقوف بأنه أنشأ منذ عام 2021 شركة وهمية، واستخدم ختمًا مزورًا لإصدار شهادات مزيفة تفيد بأن البواخر تفرغ نفاياتها في مرفأ بيروت، في حين كانت تُلقيها في المياه الإقليمية اللبنانية، ما تسبّب بتلوّث بيئي خطير. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".
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