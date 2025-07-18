بدران في تخريج دفعة ماستر العلوم العسكرية: الجامعة اللبنانية والجيش نموذج حيّ لتكامل المؤسسات تحت مظلة الثقة

احتفلت ​الجامعة اللبنانية​ - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بتسليم شهادات ​الماستر في العلوم العسكرية​ لضباط دورة الأركان 39 تحت شعار "​التكامل الوطني​".

وشدد قائد كلية فؤاد شهاب العميد الركن محمد بيطاربيطار على أن "التعاون بين الجامعة اللبنانية وكلية فؤاد شهاب ينعكس إيجابًا على المستوى العلمي والفكري للجيش"، لافتا الى أننا "وطننا يمر بمرحلة دقيقة إذ يواجه خطر العدو الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة إلى جانب خطر الإرهاب وتحديات الحفاظ على السلم الأهلي، وأمام هذا الواقع، يبقى الجيش متمسكا بواجبه الوطني ومتحمّلا مسؤولياته باعلى درجات المهنية ومتسلّحا بإرادة صلبة لا تلين".

ولفت الى أن "​قيادة الجيش​ تضع نصب عينيها مواصلة رفع المستوى العلمي للضباط والعسكريين من خلال التعاون مع الجامعة اللبنانية وجامعات أخرى"، مؤكدا أن "الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين والتفافهم حول جيشهم كفيلة بتذليل الصعوبات مهما بلغ حجمها".

اما رئيس الجامعة بسام بدران، لفت إلى ان "برنامج الماستر في العلوم العسكرية يؤسس لفكر عسكري مستند إلى القانون وإلى فهم عميق لعلوم القيادة وحقوق الإنسان وحُسن إدارة الأزمات"، مشددا على أن "التكامل الوطني ليس شعارا موسميًّا بل عقيدة وأداء ومفهوم، فلا دولة بلا مؤسسات ولا مؤسسات بلا تكامل بين الفكر والتنفيذ"، مشيرا إلى أن "اجتماع الضابط المثقف مع الجامعة اللبنانية يعزز قدرة لبنان على مواجهة التحديات بشجاعة".

وتوجه إلى الخريجين بالقول "الجامعة اللبنانية وجيشنا الوطني يجسدان اليوم نموذجا حيًّا لما يمكن أن تفعله المؤسسات حين تجتمع تحت مظلة الثقة والهدف المشترك. نحن اليوم لا نسلم شهادة بل أمانة في أعناق بُناة المستقبل، تحملون في حقائبكم علوم القيادة وفي عقولكم أدوات التحليل والتفكير البنّاء".