الرئيس عون ترأّس اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا خُصّص لبحث الوضع الأمني ودراسة مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم اجتماعاً وزارياً وأمنياً في قصر بعبدا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ووزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار ووزير العدل المحامي عادل نصار والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وقائد الدرك العميد جان عواد، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي ورئيس مكتب المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا والمشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد انطوان منصور.

في مستهل الاجتماع تم عرض الوضع الامني في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة، ثم خصص البحث لدرس مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد السجناء بمن فيهم السجناء السوريين، والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الامر ووضع الاطر القانونية كافة التي تسمع بتسريع المعالجة.

واستقبل الرئيس عون سفير روسيا الاتحادية في لبنان السفير الكسندر روداكوف يرافقه القائم بالاعمال الروسي مكسيم رومانوف والسيد علي الموسوي من السفارة الروسية في بيروت.

وتطرق البحث خلال اللقاء الى العلاقات اللبنانية-الروسية وسبل تطويرها والتعاون القائم بين البلدين في مجالات عدة. كذلك عرضت الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة.

وأوضح السفير روداكوف ان البحث تناول ايضاً الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس عون لحضور القمة العربية –الروسية الاولى التي ستعقد في موسكو في 15 تشرين الاول المقبل والتي تهدف الى المساهمة في زيادة تعزيز التعاون المشترك المتعدد الوجوه.

على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون الى الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني معزياً بضحايا الحريق الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية، مؤكداً تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع هذه المحنة ووقوف الشعب اللبناني الى جانب اشقائه العراقيين ، مع استعداد لبنان لتقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤسفة.