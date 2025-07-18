جنبلاط دعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء واستيعاب المسلحين الدروز بالجيش أو الشرطة: إسرائيل تؤجج الفتنة

أكّد الرئيس السابق لـ"الحزب التقدميّ الاشتراكيّ"، ​وليد جنبلاط​، على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ​السويداء​، ثم الدخول في الحوار بين جميع المكونات الدينية والسياسية والطائفية مع الدولة السورية"، داعيًا إلى وضع خطة واضحة لتثبيت الأمن ومن ثم استيعاب العناصر المسلحة الدرزية في الشرطة السورية أو الجيش السوري.

ولفت في حديث لـ"فرانس 24"، إلى أنّ "الإسرائيليين بتدخلهم، يؤجّجون نار الفتنة ويضعون الدروز في مواجهة مع كل مكونات المجتمع السوريّ في حرب لن تتوقف"، مشددًا على رفض أي "حماية خارجية".

وقال إنّ "إسرائيل لا تحمي أحدًا وهي تستخدم حتى الدول الكبرى، لكنّها لا تحمي إلا مصالحها".