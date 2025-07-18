قاض في مجلس شورى الدولة: قرار إبطال الزيادة على أسعار المحروقات لم يُلغِ منحة العسكريين

تداولت وسائل إعلامية خبرًا أفاد بالغاء منحة الـ14 مليون ليرة التي اقرت للعسكريين في الخدمة الفعلية، و الـ12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين، على خلفية قرار ​مجلس شورى الدولة​ بإبطال الزيادة على أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، تواصل فريق "فاكت تشيك ليبانون" في وزارة الاعلام مع قاض في مجلس شورى الدولة الذي نفى الخبر، مؤكدًا أن "قرار مجلس الشورى اوقف الضريبة ولا علاقة للامر بالمنحة المقررة".