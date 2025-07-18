شكرا لقرائتكم خبر عن عياد رزق: مشاركة المواطنين فى انتخابات الشيوخ تعكس وعيهم بالتحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل محطة دستورية مهمة في مسيرة استكمال بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أن المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني تعكس وعي الشعب المصري بحجم التحديات وحرصه على دعم الاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي.



وأوضح «رزق» في بيان له اليوم، أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في صياغة الرؤى العامة والتشريعات المتكاملة، ومساندة الدولة في إنجاز خطوات الإصلاح والتنمية، وذلك من خلال ما يقدمه من مقترحات مدروسة وخبرات متنوعة تدعم متخذي القرار في مختلف القضايا التي تمس المواطن المصري بصورة مباشرة.



وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، إلى أن مجلس الشيوخ يُعد مساحة حوار حقيقي بين ممثلي الشعب والخبراء في مختلف المجالات، مما يتيح طرح حلول واقعية للتحديات، وصياغة سياسات تراعي احتياجات المجتمع، مؤكدًا أن وجود مجلس قوي يعكس إرادة المواطنين ويعزز من كفاءة العملية التشريعية ويرسخ مبدأ الشراكة الشعبية في صنع القرار.



ودعا رزق، جموع المصريين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها حقًا دستورياً وواجبًا وطنياً، مضيفا أن الإدلاء بالصوت في هذه المرحلة هو مشاركة مباشرة في رسم ملامح المستقبل، وضمان لاستمرار ما تحقق من إنجازات على مختلف المستويات.



واختتم عياد رزق بيانه مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لا تقتصر على دعم مرشح بعينه، بل تعكس انحيازًا وطنيًا للاستقرار والبناء، ورسالة واضحة للعالم أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف دولته ومؤسساتها الدستورية.