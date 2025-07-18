النشرة: وحدات من الجيش نفذت عملية دهم واسعة في مخيم مرج الخوخ

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "وحدات من ​الجيش اللبناني​ نفذت صباح اليوم عملية دهم واسعة في مخيم مرج الخوخ، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، والبحث عن أي ممنوعات أو أسلحة قد تُهدد السلم الأهلي".

واوضح ان "خلال عملية تفتيش عدد من الخيم والمنازل الموقتة داخل المخيم، لم يُعثر على أي أسلحة أو مواد مشبوهة".