الصحة: لا مشكلة في توافر الدواء والمتممات الغذائية المرخصة تخضع للفحص المخبري واعادة دراسة تراخيص المصانع المنتجة لها

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان حول بعض التقارير الاعلامية التي تتناول مواضيع تتعلق ب​ملف الدواء​ وتتعرض لموظفي الوزارة واليات عملها، مؤكدة أن "الوزارة تضع ملف الدواء في مقدمة سلم الأولويات لجهة الحفاظ على جودته من جهة، وتأمينه في السوق بما يؤمن حاجة اللبنانيين والمقيمين من جهة ثانية. ولذلك تتابع وزارة الصحة العامة إجراءاتها الجدية للتحقق من مضمون التقارير الآنف ذكرها، والتثبت من صحتها فنيًا بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكشفت أن "وزارة الصحة العامة فتحت تحقيقًا في موضوع المصنع المعني ببعض ​المتممات الغذائية​ التي تردد في عدد من وسائل الإعلام أنها غير مطابقة للمواصفات. كما وسحبت عيّنات من المصنع ومن الأسواق وتم إرسالها الى عدة مختبرات في لبنان وخارجه، وفور تلقي النتائج، سيتم إعلام الرأي العام اللبناني بها".

وتابعت :"في الموازاة اجرت لجنة المصانع في الوزارة مراجعة للتراخيص المعطاة للمصنع وكشفاً ميدانياً حسياً بغية التاكد من تلبية جميع الشروط العلمية والصحية المطلوبة لانتاج هذه المتممات الغذائية، وتتابع الوزارة بيانات الاستيراد الممكننة لديها وكذلك المخزون المتوفر في السوق وتتواصل بالتوازي مع نقابتي الصيادلة والمستوردين للتأكد من حقيقة حصول نقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة من السوق بهدف الإسراع في تأمين النواقص في حال وُجدت. ويهم الوزارة طمأنة اللبنانيين ألا مشكلة على الإطلاق في هذا المجال".

وتمنت الوزارة على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار ومراجعة الوزارة التي تبقي أبوابها مفتوحة للمراجعة.