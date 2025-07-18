افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن وزير الأشغال العامة الأسبق النائب غازي زعيتر لم يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي طارق البيطار، وحضر وكيله القانوني المحامي سامر الحاج. وفي ضوء عدم مثول زعيتر ارجأ المحقق العدلي اتخاذ القرار بشأنه إلى حين صدور القرار الظني.

كانت هذه تفاصيل خبر زعيتر تخلّف عن جلسة الاستجواب في قضية انفجار المرفأ وبيطار يُرجئ قراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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