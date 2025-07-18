الأمم المتحدة طلبت فتح تحقيق سريع في أعمال العنف في جنوب سوريا

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك التحقيق بشكل سريع في أعمال العنف التي شهدها جنوب سوريا في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل زهاء 600 شخص. وقال تورك "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية كل الأشخاص يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين" عن هذه الانتهاكات.

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