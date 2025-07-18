عراقجي: لا يمكن عقد محادثات جديدة إلا عندما يكون الجانب الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل ومتوازن

أشار وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، في تصريح، إلى أنّ "مواقف بعض الدول الأوربية الداعمة للأعمال العدوانية ل​إسرائيل​ تؤدي إلى زيادة انعدام الأمن على المستويَين الإقليمي والعالمي".

ولفت إلى أنّ "استمرار الإبادة الجماعية في غزة والهجمات ضد سوريا ولبنان هو نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنّه "لا يمكن عقد محادثات جديدة إلا عندما يكون الجانب الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل ومتوازن".