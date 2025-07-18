القناة 12 الاسرائيلية: ساعر أمر بتحويل حزمة مساعدات بقيمة مليوني شيكل إلى الدروز في السويداء

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأنّ "وزير الخارجية الإسرائيلي ​جدعون ساعر​ أمر بتحويل حزمة مساعدات بقيمة مليوني شيكل إلى الدروز في ​السويداء​، وستشمل المساعدات الطرود الغذائية والمعدات الطبية والأدوية". وبعد الاشتباكات بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين لقوات الأمن السورية، تشهد السويداء انقطاعًا شبه كامل للمياه وندرة في المواد الغذائية والأدوية، ما دفع أهالي المنطقى إلى المطالبة بفتح معبر إنساني لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

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