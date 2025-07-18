المبعوث الأميركي بشأن الأسرى: التوصل إلى اتفاق في غزة أقرب من أي وقت مضى وحماس لا تزال صامدة

أعلن المبعوث الأميركي بشأن الأسرى آدم بولر، أنّ "التوصل إلى اتفاق في ​غزة​ أقرب من أي وقت مضى"، وفق ما نقل عنه موقع "بوليتيكو".

ولفت إلى أنّ "حماس عنيدة للغاية ولا تزال صامدة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية،، بأن الوسطاء قدموا لإسرائيل وحركة حماس مقترحا محدّثا بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين عقدت محادثات قطرية أميركية بشأن المفاوضات.

فقد نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مصدرين أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت المقترح المحدث للجانبين الأربعاء.