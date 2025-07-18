شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم عملية تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن حفظ الأمن والنظام بانتخابات مجلس الشيوخ أن تضطلع وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

وشملت المادة "2" من القرارعلى حفظ الأمن والنظام المهام الآتية .

1 - تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.

2- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام .

3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

تأمين الإدارات الانتخابية الآتية:

- مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

- لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.

- اللجان العامة المشكلة بدوائر المحافظات.

- المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

- تامين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها و أثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات .

- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.

أما المادة الـ"3" فنصت على أنه يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية و العامة إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

ونصت المادة "4" أن للهيئة طلب الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتنسيق بينها و بين الوزارتين.