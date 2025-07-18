الدفاعات الجوية الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين نحو موسكو

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين "تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية موسكو". واشار في تصريح الى ان "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين إلى موسكو". وأضاف: "يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في موقع الحطام".

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